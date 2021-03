Philippe Gilbert geeft forfait voor Ronde van Vlaanderen: “Mentaal niet fris”

Philippe Gilbert, kopman bij Lotto Soudal, past voor de Ronde van Vlaanderen. De Waalse Monegask voelt zich zowel fysiek als mentaal uitgeput. Hij probeert wel nog de Ardennenklassiekers te halen, al wordt ook dat geen evidentie.

De Philippe Gilbert die we zowel in Milaan-San Remo, E3 Harelbeke als Gent-Wevelgem aan het werk zagen, was niet de Philippe Gilbert die we gewend zijn. De Belg heeft vanochtend een radicale beslissing genomen: hij laat zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix – indien die niet uitgesteld zou zijn – schieten.

“We hebben met het team besloten om mij een rustperiode te gunnen omdat het al een paar weken niet goed gaat”, vertelt Gilbert. “We hebben de tijd genomen om alles te analyseren. De beste verklaring is dat ik vooral mentale en fysieke frisheid mis.”

Decompressie

“Ik heb mezelf veel werk opgelegd sinds mijn val in de Tour vorig jaar. Ik blijf een mens. Zelfs als ik niet op de fiets zat, werkte ik onvermoeibaar door. Bij de fysiotherapeut, bij de specialisten… Ik heb de werkdruk onderschat en bleef koppig verder doen. Milaan-San Remo was trouwens de eerste wedstrijd die ik uitreed zonder pijn. Mijn lichaam heeft nu duidelijk gekozen voor decompressie na al die weken met pijn. Dat betaal ik nu cash.”

“In januari liep ik 20 tot 30 procent achter op mijn ploegmaats qua fysieke conditie. Ik twijfelde, maar omdat ik mezelf graag onder druk zet, heb ik harder gewerkt om toch klaar te zijn voor Milaan-San Remo, het enige monument dat ik nog mis. Ik maakte lange tijd progressie, maar nu evolueer ik niet meer. Mijn vorm stagneert, mijn lichaam aanvaardt de werkdruk niet langer. De enige manier om dat te verhelpen is rusten.”

Geen telefoongesprekken

Gilbert blijft nu vier, vijf dagen van de fiets. Eind deze week beslist hij in overleg met de ploeg of hij de Ardennenklassiekers haalt. “Dit zijn mijn favoriete wedstrijden, maar ik moet mentaal en fysiek honderd procent zijn. Momenteel ben ik zelfs niet in staat om aan een programma te denken. Ik moet stoppen, zelfs de telefoongesprekken met mijn team verbreken. Ik moet thuis zijn. Dat is essentieel.”