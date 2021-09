Philippe Gilbert en Ruth Winder verkozen voor atletencommissie UCI

Philippe Gilbert en Ruth Winder zijn verkozen om het wegwielrennen te vertegenwoordigen in de atletencommissie van de UCI. Dat maakte de internationale wielerbond vandaag bekend. Tijdens het afgelopen WK in Vlaanderen konden alle deelnemende elite-renners hun voorkeur uitspreken voor een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat.

Gilbert en Toms Skujiņš waren de enige kandidaten bij de mannen. De Waalse renner van Lotto Soudal behaalde 65,9% van de stemmen (205 stemmen) en de Let van Trek-Segafredo 32,5% (101 stemmen). 1,6% van de leden onthield zich van stemming. Bij de verkiezing bij de vrouwen had Sofiia Shevchenko haar kandidatuur ingetrokken. Daardoor bleven Winder en Varvara Fasoi over als kandidates voor een plek in de atletencommissie. Winder kreeg 83,3% van de stemmen (259 stemmen), Fasoi 12,5% (39 stemmen). 4,2% onthield zich van stemming.

De leden van de atletencommissie van de UCI worden verkozen voor een termijn van vier jaar, die ingaat zodra alle leden zijn verkozen. Sinds 2017 bestaat de commissie uit twintig leden, waarbij elke discipline of specialiteit wordt vertegenwoordigd door twee renners, een man en een vrouw. De commissie heeft een adviserende rol, waardoor zij voorstellen kan doen aan het Management Committee van de UCI. Gilbert en Winder worden de opvolgers van Bernhard Eisel en Marianne Vos, die in 2017 werden verkozen.