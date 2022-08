Philippe Gilbert bezorgd over veiligheid renners: “Moet eindelijk serieus genomen worden”

Philippe Gilbert heeft zijn bezorgdheid gedeeld met betrekking tot de veiligheid van het peloton, na de massale valpartij in de Vuelta a Burgos. De renner van Lotto Soudal is de vertegenwoordiger van de Atletencommissie van de UCI. “Ik heb de UCI gevraagd om een protocol op te stellen waarbij parcoursen van tevoren gecontroleerd en goedgekeurd worden, vooral bij de finishes. Dit is helaas nog altijd niet gebeurd.”

In de tweede etappe van de Vuelta a Burgos werden de renners opgeschrikt door een massale val. In de slotkilometers moesten de renners, terwijl ze op een dalende weg reden, een verkeersdrempel passeren. David Dekker kon een crash niet vermijden en ging als onderuit, waarna er ontzettend veel renners contact maakten met de grond. Veel commotie tot gevolg, al legde de organisatie de schuld bij Dekker zelf.

Gilbert, tevens een van de anciens in het peloton, heeft zich op Twitter nu uitgelaten over de situatie. “Ik steek alle renners die onderuit gingen in de Vuelta a Burgos een hart onder de riem. Ik verdedig de veiligheid van de renners en keur deze gang van zaken af”, is de Belg stellig.

“Er zullen dingen moeten veranderen”

“Ik heb de UCI gevraagd om een protocol te maken waarbij parcoursen, en vooral de finishes, op voorhand gecontroleerd en goedgekeurd worden. Dit is nog altijd niet gebeurd. Het zijn de renners die nog altijd de dupe van de nalatigheid zijn. Het is tijd om zulke veiligheidskwesties serieus te nemen.”

“Er zullen dingen moeten veranderen”, besluit de 40-jarige renner, die bezig is aan zijn laatste seizoen als renner.