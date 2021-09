Philipp Walsleben zet na Sparkassen Münsterland Giro punt achter carrière

De Sparkassen Münsterland Giro van komende zondag staat in het teken van het afscheid van André Greipel, maar ook een andere Duitser neemt na deze wedstrijd afscheid van de wielersport. Philipp Walsleben zal in zijn thuisland voor de laatste keer een rugnummer opspelden, zo meldt de organisatie van de 1.Pro-wedstrijd.

Walsleben kondigde begin augustus al aan dat hij na dit seizoen zijn fiets aan de wilgen hangt, maar na overwinningen in de Boucles de la Mayenne en de Arctic Race of Norway begon hij toch weer te twijfelen over zijn toekomst. Nu is echter duidelijk geworden dat Walsleben komende zondag inderdaad zijn laatste wedstrijd zal betwisten.

De 33-jarige Duitser begon als veldrijder en stapte met mooie adelbrieven over naar de profs. Gedurende het seizoen 2008-2009 domineerde Walsleben de beloftencategorie. Hij won toen het eindklassement van de Superprestige veldrijden, de GvA Trofee Veldrijden en alle manches en het eindklassement van de Wereldbeker veldrijden. Hij wist zich ook tot Europees kampioen en tot Wereldkampioen te kronen.

Bij de profs wist Walsleben de verwachtingen in het veld nooit helemaal in te lossen, al was hij jarenlang een gewaardeerde subtopper. Nadat hij eind 2017 zijn afscheid als veldrijder had aangekondigd, ging hij zich volledig richten op het wegwielrennen. De laatste jaren zag hij zijn ploeg Alpecin-Fenix uitgroeien tot een van de betere ploegen in het wielerpeloton, terwijl hij zelf ook progressie wist te boeken.