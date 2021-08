Philipp Walsleben (33) zet na dit jaar punt achter carrière

Geen Philipp Walsleben meer in het profpeloton volgend seizoen. De 33-jarige Duitser van Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt dat hij na dit jaar stopt met wielrennen. “Ik denk al een hele tijd aan stoppen”, vertelt Walsleben daarover.

Walsleben kwam twaalf jaar geleden als veldrijder binnen bij de gebroeders Roodhooft en maakt inmiddels deel uit van het Belgische ProTeam. Zijn grootste zege op de weg behaalde hij eerder dit seizoen, toen hij een rit won in Boucles de la Mayenne. Ook heeft de Duitser een wereldtitel achter zijn naam: in 2009 won hij het WK veldrijden voor beloften in Hoogerheide. Na 2017 besloot hij zich volledig te focussen op de weg.

“Ik voel dat ik veel energie en werk lever, zonder dat ik de progressie maak die ik wil maken”, aldus Walsleben. “Ik heb getraind om goed te zijn in de koersen, en daar geniet ik nog van, maar ik mis soms het plezier in het fietsen. Ik weet nog niet wat 2022 mij zal brengen, maar ik kijk ontzettend uit naar de nieuwe deuren die zullen opengaan.”