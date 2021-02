Phil Bauhaus wint slotrit Tour de La Provence, eindwinst voor Iván Sosa

Phil Bauhaus heeft de slotrit van de Tour de La Provence gewonnen. De Duitse sprinter van Bahrain Victorious was na een etappe van ruim 160 kilometer de snelste in een massasprint in Salon-de-Provence. De leidende positie van Iván Sosa (INEOS Grenadiers) kwam niet meer in gevaar, waardoor de Colombiaan het eindklassement naar zich toe trekt.

Alaphilippe pakt boni’s

Julian Alaphilippe wist na zestien kilometer de eerste tussensprint te winnen. Door de drie bijbehorende bonificatieseconden wipte de wereldkampioen virtueel over Egan Bernal heen in het klassement en naderde hij leider Iván Sosa tot op 19 seconden. Pas daarna vertrok de kopgroep van de dag met Tony Gallopin (AG2R Citroën), Andreas Leknessund (Team DSM), Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Lluis Más (Movistar).

De controle in het peloton was in handen van INEOS Grenadiers en sprintersploegen Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic. Zij gaven de koplopers ongeveer vier minuten voorsprong en kabbelden er daarna steeds wat van af. Op 25 kilometer van de finish vond Más het te langzaam gaan vooraan, dus liet hij zijn medevluchters achter. Het peloton reed op dat moment op anderhalve minuut van de Movistar-Spanjaard.

Kopgroep houdt lang stand

Onder meer Frans tijdritkampioen Rémi Cavagna werd in het peloton ingezet om de vluchters terug te halen. Tien kilometer voor de meet werd Más bijgehaald door Gallopin, Leknessund en Leveau en de vier hielden de benen zeker niet stil. De finale werd in het peloton gekenmerkt door onrust. Diverse ploegen probeerden hun sprinters van voren te houden, wat juist zorgde voor chaos.

Deceuninck-Quick-Step had een treintje voor Davide Ballerini en ook Nacer Bouhanni werd naar boven gebracht door Arkéa-Samsic. Pas op dat moment, binnen de laatste twee technische kilometers, werden de koplopers gegrepen.

Bauhaus klopt Ballerini en Bouhanni

Wereldkampioen Alaphilippe trok vervolgens de sprint aan voor Ballerini, maar de Italiaan kwam te vroeg op kop. Hij wist Bouhanni van zich af te houden, maar werd aan de andere kant nog gepasseerd door Phil Bauhaus. De Duitser drukte zijn wiel als eerste over de streep en bezorgde Bahrain Victorious de eerste seizoenszege.

In het eindklassement behield Sosa de leiding. Alaphilippe mocht, door de gepakte bonificatieseconden, als nummer twee het eindpodium op. Egan Bernal eindigde daardoor als derde. Wout Poels sloot de Tour de La Provence af als vierde, Bauke Mollema werd zesde en Mauri Vansevenant achtste.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos