woensdag 6 maart 2024 om 16:11

Phil Bauhaus: “Toen ik het profiel checkte, dacht ik dat het op de limiet ging zijn”

De finale in Tirreno-Adriatico was er geen simpele voor de sprinters. Desondanks kregen we een groepssprint met enkele sterke snelle mannen, waarvan Phil Bauhaus de sterkste bleek.

“Deze overwinning had ik niet verwacht. Toen ik het hoogteprofiel voor deze etappe checkte, dacht ik persoonlijk dat het op de limiet ging zijn. Het was afzien op de laatste beklimming, maar er was veel geloof van de ploeg”, reageert Bauhaus in het flashinterview. “Gisteren in de meeting was er al veel vertrouwen, en in de slotkilometer brachten ze me in de ideale positie. Ik had gelukkig nog de benen om een goede sprint te doen.”

Van de bewuste val van Jasper Philipsen merkte Bauhaus niets. “Daar hoorde ik pas achteraf iets over. Ik zat in de ideale positie om voor winst te gaan en ik was daarop gefocust. Ik ben heel blij om mijn eerste overwinning van het seizoen te pakken.”

Zondag wacht er nog een nieuwe kans voor Bauhaus in San Benedetto del Tronto, de plaats waar hij in 2022 al de beste was. “Dat zou mooi zijn, maar we moeten realistisch blijven. Er zijn hier veel goede sprinters. De concurrentie is groot. Het wordt dus lastig, maar natuurlijk wil ik daar opnieuw een goede sprint rijden.”