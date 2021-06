Phil Bauhaus sprint naar zege in openingsetappe Ronde van Slovenië

De eerste etappe in de Ronde van Slovenië is gewonnen door Phil Bauhaus. De Duitser wist na een ideale lead-out van zijn ploeggenoten van Bahrain Victorious de Spanjaard Jon Aberasturi nipt van zich af te houden in de eindsprint.

Niet het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland, maar de Ronde van Slovenië is voor Tourkampioen Tadej Pogacar dé ultieme voorbereidingsronde op de Ronde van Frankrijk. De renner van UAE Emirates, op voorhand ook de topfavoriet voor de eindzege in zijn thuisronde, was vanmiddag de grootste blikvanger aan de start in Ptuj. De Ronde van Slovenië begon met een sprintersvriendelijke etappe in het noordoosten van het land, met aankomst in kristalstad Rogaška Slatina.

Zeven vluchters krijgen de ruimte

Heel wat renners waren van bij de start gebrand om zich te laten zien en dus duurde het even vooraleer de vroege vlucht een vrijgeleide kreeg van het peloton. Pas na vijftig kilometer slaagden Luca Covilli (Bardiani-CSF-Faizanè), Jonas Hvideberg (Uno-X), Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), Jacob Scott (Canyon dhb SunGod) en Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) erin om een mooie voorsprong bijeen te fietsen.

In het peloton zagen we knechten van UAE Emirates en Bahrain Victorious de boel controleren in dienst van de kopmannen, waardoor het verschil bleef schommelen rond de twee minuten. De zeven koplopers werkten goed samen en wisten ook lang uit de greep te blijven van het jagende peloton, maar werden in de finale alsnog bijgehaald. Een eerste massasprint leek in de sterren geschreven, al probeerde de heroptredende Kristijan Koren met een late aanval de sprintersploegen nog te verrassen.

Bauhaus zegeviert na perfecte lead-out

De aanvalspoging van de Sloveen, in deze ronde uitkomend voor de nationale selectie, was echter geen lang leven beschoren. In de laatste kilometers was het een gedrum van jewelste om in een goede positie aan de laatste kilometer te beginnen. Met nog goed drie kilometer te gaan was er dan ook een valpartij in het peloton, waardoor de groep stevig werd uitgedund. Bahrain Victorious had geen last van de crash en wist zijn Duitse sprinter Phil Bauhaus perfect af te zetten voor de laatste tweehonderd meter.

Bauhaus ging op het juiste moment aan, maar Jon Aberasturi bleek nog een taaie klant in de eindsprint. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA kwam nog gevaarlijk opzetten, maar Bauhaus wist zijn wiel wel als eerste over de streep te drukken. Het is voor de 26-jarige Bauhaus alweer zijn vierde overwinning van het seizoen, na een ritzege in de Tour de La Provence en twee etappes in de Ronde van Hongarije. De rappe man van Bahrain Victorious is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Ronde van Slovenië.