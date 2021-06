Phil Bauhaus na zege in Slovenië: “De ploeg reed de hele dag fantastisch”

Phil Bauhaus spurtte vandaag naar zijn vierde zege van het seizoen. In de openingsetappe van de Ronde van Slovenië bleek de rappe Duitser van Bahrain Victorious te snel voor Jon Aberasturi en Rui Oliveira. “Ik ben echt supertrots op deze zege”, klonk het na afloop in de interviewtent.

Bauhaus kon in de finale rekenen op een ideale lead-out van zijn Bahrain Victorious-ploeggenoten. “Het was ons doel om vandaag te sprinten. Het was echt een supersnelle finale. De ploeg reed de hele dag fantastisch. We controleerden de koers en reden de hele tijd op kop. Ik kon mijn sprint uiteindelijk beginnen met nog tweehonderd meter te gaan.”

De 26-jarige Bauhaus kent tot nu toe een uitstekend wielerjaar. In het voorjaar won hij namelijk ook al een etappe in de Tour de La Provence en onlangs was hij ook tweemaal succesvol in de Ronde van Hongarije. “De conditie is erg goed de laatste weken”, aldus Bauhaus. “Bovendien heeft de ploeg vertrouwen in mij als sprinter. Dat ik hier nu win… Ik kan niet blijer zijn.”

De snelle Duitser mag morgen als leider beginnen aan de tweede etappe van de Ronde van Slovenië, al lijkt de finale te zwaar voor de rappe mannen in het peloton. Na de beklimming van de Svetina (5,2 km aan 7,7%) krijgen de renners nog een oplopende aankomst (1,9 km aan 7%) voorgeschoteld in Celje, de op twee na grootste stad van Slovenië.