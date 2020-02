Phil Bauhaus: “Lead-out door Cavendish betekent veel voor me” zaterdag 8 februari 2020 om 14:24

Phil Bauhaus was vanzelfsprekend erg blij met zijn eindzege in de Saudi Tour. In de slotrit kon hij dankzij zijn etappe-overwinning en de bijbehorende bonificatieseconden Nacer Bouhanni voorbij in het klassement. “Elke dag lieten we zien dat we een van de sterkste ploegen waren.”

Bauhaus pakte in Riyad zijn tweede etappezege in de vijfdaagse ronde, nadat hij eerder ook in Al Bujairi zegevierde. Zijn ploeg Bahrain-McLaren verzorgde een perfecte lead-out, waarbij ook Heinrich Haussler en Mark Cavendish hun steentje hadden bijgedragen. “Er was een U-bocht op anderhalve kilometer van de finish en vanaf dan reden we vooraan”, blikte Bauhaus terug.

Cavendish

“Heino (Heinrich Haussler, red) reed door tot de laatste vijfhonderd meter en vanaf daar was het Cavendish. Dat zo’n geweldige sprinter en voormalige wereldkampioen de lead-out voor mij deed, betekent veel voor me”, aldus de Duitser. “Gisteren hadden we pech met een lekke band voor de klim, dus we wisten dat ik moest winnen vandaag om de eindzege te pakken.”

Dat hij heel erg blij en trots was op zijn team voor hun werk vandaag, voegde hij eraan toe. “Het team was vanaf het begin af aan heel erg sterk. Elke dag lieten we zien dat we een van de sterke ploegen waren. Ik ben erg blij dat we ook het klassement konden winnen. Ook ons team in Spanje (in Valencia, red) laat zien dat we erg goed zijn. Hopelijk kunnen we veel overwinningen pakken.”