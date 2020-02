Phil Bauhaus pakt eindzege in Saudi Tour, Arvid de Kleijn derde in slotrit zaterdag 8 februari 2020 om 13:48

Phil Bauhaus is de eerste eindwinnaar van de Saudi Tour. In de slotetappe in en rond Riyad pakte de Duitser de dagzege en ging met bonificatieseconden Nacer Bouhanni, die als tweede over de streep kwam, voorbij in het algemeen klassement.

In de laatste etappe in en rond Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, koerste het peloton van de Princess Nourah-universiteit naar Al Masmak. Meerdere renners probeerden weg te rijden en ook Mathijs Paasschens roerde zich. De wind speelde al snel zijn rol en Bahrain-McLaren wilde het op de kant zetten, waardoor verschillende renners in de problemen kwamen. Na 35 kilometer reed opnieuw een kopgroep vooruit met daarbij ook Mark Cavendish.

Amper tien kilometer verder was alles echter weer samen. Dat nodigde uit voor een nieuwe aanval met Ángel Madrazo, Jon Irisarri, Nigel Ellsay en Richard Jones. Zij sloegen de handen ineen en zo was de eerste échte lange vlucht totstandgekomen. Tussen de zandduinen reden zij maximaal zes minuten weg bij het peloton. Madrazo was op plek vijftien op 0:30 van leider Nacer Bouhanni het best geklasseerd in de kopgroep.

Door toedoen van de ploegmaats van Bouhanni en Total Direct Energie (voor Niccolò Bonifazio) werden de tijdsverschillen met de kopgroep teruggebracht. Op 65 kilometer van de finish wilde Circus-Wanty Gobert waaiers trekken, waarmee een flinke hap uit de voorsprong van de vlucht werd genomen. Bij het ingaan van de laatste vijftig kilometer had het peloton de groep vrijwel in het vizier; slechts een half minuutje was het verschil.

Valpartijen schrikken het peloton op

De nervositeit nam toe en werd over tien kilometer tot drie keer toe gevallen. Het bleef weliswaar bij oppervlakkige schade, maar de schrik zat er in bij het peloton. De vluchters konden intussen weer uitlopen; Madrazo, Irisarri, Ellsay en Jones hadden op dertig kilometer van het einde liefst 2:45 voorsprong bij elkaar gereden. Daarop zette Arkéa-Samsic zich met de voltallige ploeg op kop; Madrazo’s achterstand in het klassement was immers maar 0:30.

Toen ook Circus-Wanty Gobert begon mee te draaien, liep het verschil weer rap terug. Op tien kilometer van de aankomst hadden de vier koplopers nog maar driekwart minuut. Ellsay wilde zich niet zomaar laten inrekenen en sprong als eerste weg uit de kopgroep. Voor Jones was die versnelling er teveel aan en hij liet zich terugzakken in het peloton. Madrazo en Irisarri wisten wel nog aan te sluiten bij de Canadees.

De samenwerking was echter weg en op vijf kilometer van de aankomst was de vlucht ongedaan gemaakt. Bahrain-McLaren en Astana kwamen zich ook bemoeien met de voorbereiding op de sprint, terwijl Niki Terpstra de weg plaveide voor Bonifazio. Daarna leidde Bahrain-McLaren het pak de laatste kilometer in. In de spurt vochten Phil Bauhaus en Nacer Bouhanni een verbeten duel uit, waarbij de Duitser als eerste over de streep kwam.

Bauhaus draait de rollen om

Daarmee streek Bauhaus tien bonificatieseconden op, terwijl Bouhanni er slechts zes pakte. Zo draaide de Duitser, die de rit met twee seconden achterstand begon, de rollen in het klassement om en werd de eerste eindwinnaar van de Saudi Tour. Bouhanni, die vond dat Bauhaus van zijn lijn was afgeweken in de sprint, beet in het stof en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Rui Costa besloot de vijfdaagse ronde op de derde plaats in het eindklassement.

A 2⃣nd stage victory and the overall triumph – @PhilBauhaus and @BahrainMcLaren make dreams a reality at Al Masmak 🤩 🎬 Relive the last km of Stage 5 of the #SaudiTour. pic.twitter.com/TxmDqLwubr — Saudi Tour طواف السعودية (@thesauditour) February 8, 2020