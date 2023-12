donderdag 28 december 2023 om 10:48

Phil Bauhaus droomt van ritzege in de Tour: “Dan is mijn carrière al geslaagd”

Phil Bauhaus won in zijn loopbaan al de nodige mooie wielerkoersen, maar heeft nog iets op zijn verlanglijstje staan. De Duitse sprinter hoopt ooit te zegevieren in de Tour de France. “Dat zou voor mij echt zoveel betekenen”, steekt hij zijn liefde voor de Ronde van Frankrijk niet onder stoelen of banken.

In gesprek met GCN gaat het onder meer over de Tour de France. “Ik koers al vanaf mijn zevende levensjaar en toen was er echt een enorme wielerhype in Duitsland, met renners als Jan Ullrich en Erik Zabel. Ik keek altijd naar de Tour op televisie en mijn droom was om zelf eens mee te doen. Nu is mijn droom om een keer een etappe te winnen in de Tour. Dat zou echt zoveel voor mij betekenen.”

“De Tour is de grootste wielerkoers op de kalender. Mocht ik ooit in staat zijn om een etappe te winnen… Dan maakt het niet meer uit wat ik verder nog presteer in mijn carrière. Dan is het al geslaagd. Ik kan dan als een gelukkig mens met wielerpensioen.”

De sprinter van Bahrain Victorious maakte dit jaar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk en liet zich ook enkele keren opmerken in de sprints. Bauhaus werd tweede in de rit naar Bayonne en derde in de etappes naar respectievelijk Nogaro en Moulins. De Duitser slaagde er echter niet in om zijn eerste Tour tot een goed einde te brengen: in de zeventiende etappe naar Courchevel moest hij de strijd staken.

Veel lof voor sprintaantrekker Van der Poel

“Ik beschikte in de voorbije Tour wel over de snelheid om een etappe te winnen. Ik werd een keer tweede achter Jasper Philipsen, maar Alpecin-Deceuninck had een geweldige sprinttrein”, blikt Bauhaus terug op zijn eerste Tour. “Met Mathieu van der Poel als laatste man voor Philipsen. Als Van der Poel een lead-out voor zijn rekening neemt, is het ontzettend lastig om nog iets te ondernemen of om te wachten op de laatste 150 meter.”

“Als de sprint dan eenmaal begint, ligt het tempo al zo ontzettend hoog… Het is dan lastig om überhaupt nog een renner in te halen. De lead-out maakt dan het verschil. Ik had zeker de snelheid, maar de andere sprinters hadden een betere sprinttrein tot hun beschikking. En Philipsen was natuurlijk ook nog wel een tikkeltje sterker”, aldus Bauhaus.