Phil Bauhaus blijft Olav Kooij voor in openingsetappe CRO Race

Phil Bauhaus heeft de openingsrit van de CRO Race achter zijn naam gezet. In Varaždin bleef de Duitse renner van Bahrain Victorious Olav Kooij voor in een massasprint.

De eerste dag ging over liefst 237 kilometer van Osijek naar Varaždin. Daar was het waarschijnlijk sprinten geblazen, aangezien de route over voornamelijk vlakke wegen voerde. Op goed veertig kilometer van de finish kregen de renners nog wel een klimmetje voor de wielen geschoven, maar die moest de doorgewinterde profs geen problemen opleveren. Even na elf uur werd de wedstrijd op gang gebracht.

Kopgroep met vijf man rijdt weg

In de openingsfase kwam een kopgroep tot stand. Mattia Viel (Androni Giocattoli), Fran Miholjević (Friuli ASD), Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski), onlangs derde in de proloog van de Ronde van Slowakije, Tim Oelke (P&S Metalltechnik) en Paweł Franczak (Voster ATS) sloegen de handen ineen en reden meerdere minuten weg. Door de lengte van de etappe had het peloton echter genoeg tijd om de voorsprong terug te brengen.

Met nog zestig kilometer te gaan was het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog maar anderhalve minuut en op ruim vijftig kilometer van de finish reed Boguslawski weg bij de andere vluchters. Daarmee zette de 24-jarige rouleur aan een ambitieuze solo op touw. Vervolgens begon hij met een voorsprong van een minuut op de eerste achtervolgers en twee minuten op het grote pak aan de klim naar Ludbreški Vinogradi, de enige klim van de dag.

Op 36 kilometer van de streep kwam Boguslawski als eerste over de top en verzekerde zich zo van de eerste bergtrui. Drie kilometer verder wist thuisrijder Miholjević terug te keren bij de Pool, maar alles lag al op een zakdoek en op 27 kilometer was het peloton weer compleet. Bahrain Victorious controleerde in dienst van sprintkopman Phil Bauhaus, die dit seizoen al zes zeges verzamelde.

Duo-aanval van Euskaltel-Euskadi

Wie dacht dat het peloton vervolgens gegroepeerd naar aankomstplaats Varaždin zou koersen, kwam bedrogen uit. Met nog achttien kilometer te rijden vielen Euskaltel-ploeggenoten Xabier Mikel Azparren en Luis Ángel Maté aan en zij pakten samen een mooi gaatje. Toch werden ze op zes kilometer van de streep weer gegrepen. Vervolgens zetten de sprintersploegen hun treintjes op de rails voor de eindspurt.

Mick van Dijke trok de sprint aan voor Olav Kooij, maar de sprintkopman van Jumbo-Visma werd in de bochtige, smalle straten van het centrum van Varaždin voorbijgestoken door Phil Bauhaus. De Duitser deed daarna de deur dicht voor de jonge Nederlander en kwam als eerste over de streep. Kooij, zichtbaar niet blij met het verloop van de eindsprint, werd tweede. Kristoffer Halvorsen was derde, Antonio Angulo en Mick van Dijke completeerden de top-5.