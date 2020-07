Pfeiffer Georgi en Coryn Rivera verlengen bij Team Sunweb dinsdag 28 juli 2020 om 10:52

De Britse Pfeiffer Georgi, nog altijd maar 19, en de 27-jarige Amerikaanse Coryn Rivera hebben hun contract bij Team Sunweb verlengd tot eind volgend jaar.

Het Sunweb damesteam werkt aan haar kern voor volgend jaar. Deze morgen maakte de ploegleiding bekend dat het Pfeiffer Georgi en Coryn Rivera voor een jaar extra vastlegt. “Team Sunweb is de beste plek om mijn ontwikkeling als renster verder te zetten”, vertelt de talentvolle Georgi in het persbericht. Volgens coach Hans Timmermans wordt de Britse in de toekomst een specialiste in de klassiekers.

Rivera is al langer een gevestigde waarde. In 2017, haar debuutjaar bij Team Sunweb, won ze de Ronde van Vlaanderen en de Trofeo Binda. Rivera kan op alle terreinen uit de voeten en beschikt over een goede spurt. Timmermans looft haar niet alleen voor haar prestaties, maar ook voor haar toewijding. Rivera zelf vindt een contractverlenging logisch. “We hebben de afgelopen vier jaar goed samengewerkt. En ik ben verheugd ook mijn steentje te kunnen bijdragen in de ontwikkeling van de jonge rensters in de ploeg.”