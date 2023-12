woensdag 13 december 2023 om 19:57

Petitie gestart om wielerbaan Sportpaleis Alkmaar te behouden

Een petitie om de wielerbaan van Alkmaar te behouden wordt gretig gedeeld op sociale media. De toekomst van het 250 meter lange Sportpaleis Alkmaar staat onder druk, omdat er meer wielergerelateerde initiatieven zijn in de regio Alkmaar. Meerdere (oud-)wielrenners en baanwielrenners maken zich nu hard voor de wielerbaan.

“De wielerbaan in Alkmaar geeft sporters van alle leeftijden de kans om te connecten én veilig te sporten. Maar nu dreigt dit in gevaar te komen! Help jij ons mee om de wielerbaan in Alkmaar te behouden? Teken de petitie!” Dat is de oproep die geschreven is bij de petitie, die woensdagavond al meer dan 350 keer (online) ondertekend is.

Onder meer baanwielrenner Reinier Honig, wielrenster Emma Boogaard en oud-wielrenster Vera Koedooder hebben al van zich laten horen bij de petitie. “Omdat de wielerbaan in Alkmaar een van de twee overdekte 250 meter-banen in Nederland is. En het is een toegevoegde waarde voor de breedte- en topsport”, stelt Honig in een reactie bij de petitie.

Het Sportpaleis Alkmaar zou na een besluit in 2021 gerenoveerd en verduurzaamd worden, alleen is die beoogde renovatie niet van de grond gekomen.

Nieuw project in regio Alkmaar

Inmiddels is los daarvan een initiatief opgestart voor het wielerparcours Outdoor Bike Experience in het Geestmerambacht (regio Alkmaar), met daarnaast ook ruimte voor onder meer een MTB-parcours, BMX en een pumptrack. Het initiatief kwam onder meer van WV Noord Holland, Alcmaria Victrix en BMX-vereniging Kleydrivers.

Het project Outdoor Bike Experience hoopt in 2025 gerealiseerd te worden, maar botst deels met de toekomstige belangen van de wielerbaan, die met behulp van enkele Noord-Hollandse wielrenners ook steun vraagt bij de gemeente. Nu is er dus een petitie gestart om aandacht te vragen en draagkracht te zoeken voor het behoud van de indoor wielerbaan.

Klik hier voor de petitie ‘Behoud de wielerbaan in Alkmaar’