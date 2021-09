Peter Sagan wint in vaderland: “Ik had graag etappes gewonnen, maar de gele trui is belangrijker”

Zonder een etappe te winnen legde Peter Sagan afgelopen weekend beslag op de overwinning in het eindklassement van de Ronde van Slowakije. Op de slotdag werd de publieksfavoriet voor de derde keer tweede en stelde daarmee de eindzege veilig. “Dit is een speciale dag”, zei Sagan, die aan het eind van het seizoen BORA-hansgrohe verruilt voor TotalEnergies.

Sagan begon de ronde door zijn vaderland met een tiende plaats in de ultrakorte proloog. Omdat hij in de dagen daarna twee keer als tweede over de streep kwam en een keer als derde, klom hij met de bonificaties op naar de koppositie in het klassement. Op de felbetwiste slotdag slaagden Sagan en zijn ploeg BORA-hansgrohe erin om de eindzege binnen te slepen. “Het was mijn eerste deelname aan deze ronde, dus deze eindzege maakt me heel blij. Ik had graag enkele ritzeges behaald, maar ik denk dat de gele trui belangrijker is.”

Dankbaar was de 31-jarige Slowaak voor het werk van zijn ploeggenoten. “We speelden in elke etappe een hoofdrol en onze inspanningen betaalden zich uit met de eindoverwinning. Vandaag hebben we de koers vanaf het begin hard gemaakt en Deceuninck-Quick-Step in de problemen gebracht. Ze bleven bij Álvaro (Hodeg, red.) op de klim en hadden het daarna heel moeilijk om terug te komen. Op elke klim gaven we alles en gingen we er vol voor. We slaagden erin om van voren te blijven, in een groep van ongeveer twintig renners.”

De tweede groep, met daarin nummer twee in het klassement Hodeg, verloor steeds meer terrein omdat BORA-hansgrohe goed samenwerkte met Team DSM en BikeExchange. Zo werd al snel duidelijk dat de winnaar uit de voorste groep zou komen. “We waren succesvol en haalden het tot de finish. In de finale moest ik Jannik Steimle verslaan in de sprint. Ik werd uiteindelijk tweede, dus dat is een goed resultaat. Ik wil de organisatoren bedanken voor het opzetten van zo’n mooi evenement. De Ronde van Slowakije doet niet onder voor andere koersen.”