zondag 26 november 2023 om 17:59

Peter Sagan winnaar BeKing-criterium in Monaco, Pogacar en Cavendish op podium

Peter Sagan heeft zondag de overwinning gegrepen in het BeKing-criterium, dat elke winter verreden wordt in Monaco. De afscheidnemende Slowaak mocht winnen voor Tadej Pogačar. De derde plaats was voor Mark Cavendish.

Het was de derde editie van het BeKing-criterium in het dwergstaatje aan de Middellandse Zee. Veel wielrenners die er wonen doen mee aan het criterium. De eerste editie werd gewonnen door Philippe Gilbert en vorig jaar stond Primož Roglič op het hoogste podium.

Sagan heeft inmiddels afscheid genomen van het leven als profwielrenner. Hij gaat in 2024 nog wel door, maar dan met het mountainbiken op de Olympische Spelen als hoofdfocus. Om daar in topvorm aan de start te staat, gaat hij nog wel enkele wegwedstrijden rijden namens het continentale RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol.

Tijdens het criterium in Monaco werd ook Primož Roglič nog in het zonnetje gezet. De Sloveen, die na dit seizoen Jumbo-Visma verruilt voor BORA-hansgrohe, ontving zijn Vélo d’Or uit 2020.