zondag 26 november 2023 om 13:56

Beter laat dan nooit: Primoz Roglic krijgt na drie jaar Vélo d’Or uitgereikt

Het heeft drie jaar geduurd, maar Primoz Roglic heeft vandaag de Vélo d’Or 2020 in ontvangst mogen nemen. Hij won drie jaar geleden de prestigieuze wielerprijs, maar had deze nog altijd niet in zijn bezit omdat vanwege corona er geen geschikt moment was om die uit te reiken.

De Sloveen, die volgend jaar zal uitkomen voor BORA-hansgrohe, werd drie jaar geleden uitgeroepen tot winnaar van de Vélo d’Or. De ronderenner won in het coronajaar 2020 de Vuelta a España, Luik-Bastenaken-Luik en eindigde na een hartverscheurende ontknoping als tweede in de Tour de France.

” Better late than never, had to already check which year it was.” 😅👌🙈@rogla finally gets his Velo d’or 🏆!#rogla #roglic #bekingevents pic.twitter.com/8mztxIaVd9

— Debby (@Debby_Drckx) November 26, 2023