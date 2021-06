Peter Sagan voor de zevende keer Slowaaks kampioen op de weg

Voor de zevende maal in zijn loopbaan heeft Peter Sagan het Slowaaks kampioenschap op de weg gewonnen. De 31-jarige coureur van BORA-hansgrohe kwam in het gecombineerde kampioenschap van Tsjechië en Slowakije solo als eerste over de streep.

Het is de elfde keer op rij dat een Sagan de nationale titel pakt in Slowakije. Peter Sagan was de beste van 2011 tot en met 2015, 2018 en dus dit jaar. De andere vier jaren was de kampioenstrui een prooi voor Juraj Sagan, de één jaar oudere broer van Peter.

Michael Kukrle kwam als tweede over de streep in de wedstrijd. Maar omdat hij de Tsjechische nationaliteit heeft, verzekerde hij zich van de Tsjechische titel. Hij moest ervoor sprinten met Elkov-Kasper-ploeggenoot Dominik Neuman en Daniel Turek.