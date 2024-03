dinsdag 5 maart 2024 om 09:54

Peter Sagan voegt vijfdaagse wegkoers toe aan programma richting Olympische Spelen

Peter Sagan zal begin mei meedoen aan de Ronde van Hongarije (2.Pro). Dat laat de organisatie weten op sociale media. De Slowaak wil in zijn afscheidsjaar nog schitteren tijdens de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen, maar betwist in aanloop daar naartoe ook nog enkele wegwedstrijden voor het continentale Pierre Baguette Cycling.

De verwachting is dat Sagan zijn eerste wegwedstrijd van 2024 zal rijden op 17 maart, met de GP Slovenian Istria (1.2) in Slovenië. De drievoudig wereldkampioen moest eind februari wel een hartoperatie ondergaan, maar volgens zijn trainer Patxi Vila zou hij binnen enkele dagen weer op de fiets kunnen zitten. Ook de GP Brda-Collio (19 maart), GP Goriska & Vipava Valley (21 maart) en GP Adria Mobil (24 maart) – allen eveneens in Slovenië – lijken niet in gevaar te komen.

Ronde van Hongarije

Na deze wedstrijden switcht de drievoudig wereldkampioen op de weg weer even naar de mountainbike, om deel te nemen aan de wereldbekermanches van Mairiporã (12-14 april) en Araxá (19-21 april). In Nové Město na Moravě (24-26 mei) zal hij opnieuw op de mountainbike stappen, maar tussendoor betwist Sagan dus nog de Ronde van Hongarije (8-12 mei) op de weg. Onder meer Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Arvid de Kleijn, Thibau Nys en titelhouder Marc Hirschi staan ook op de voorlopige startlijst van de vijfdaagse rittenkoers.

In juni staan nog de MTB-wereldbekers in Val di Sole (14-16 juni), Crans-Montana (21-23 juni) en de Haute-Savoie (28-30 juni) op het programma van Sagan.