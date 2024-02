vrijdag 23 februari 2024 om 14:23

Peter Sagan moet hartoperatie ondergaan, trainer verwacht hem snel weer op de fiets

Peter Sagan ondergaat vandaag een hartoperatie. De mountainbiker merkte een hoge hartslag op na een wedstrijd, zo schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. Volgens zijn trainer zit de Slowaak snel weer op de fiets.

Sagan viel in een mountainbikewedstrijd van afgelopen weekend. Hoewel de renner niet meer mee kon doen om de winst, bleek er een grotere zorg te zijn. De hartslag van de Slowaak was namelijk hoger dan tweehonderd slagen per minuut na de finish. Omdat zijn hartslag gedurende zijn carrière nooit hoger was geweest dan 190 slagen per minuut, besloot de drievoudig wereldkampioen op de weg alarm te slaan.

Na een telefoontje naar cardioloog Robert Corsetti en diverse hartonderzoeken is Sagan opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Ancona. De gepensioneerde wegwielrenner ondergaat vandaag een operatie. Het gaat om een hartablatie, een behandeling die wordt toegepast bij ernstige hartstoornissen.

Sagan is middels een telefoontje gerustgesteld door ex-college Elia Viviani. Hij onderging een soortgelijke operatie een aantal jaar geleden. Trainer Patxi Vila verwacht dat de meervoudig groene trui-winnaar van de Tour de France binnen een aantal dagen weer op de fiets zit.