Peter Sagan verlaat TotalEnergies vroegtijdig en gaat verder met persoonlijke sponsoren

Peter Sagan is bezig aan zijn laatste seizoen bij TotalEnergies. De Slowaak heeft nog een contract tot eind 2024, maar gaat volgend jaar verder als individuele renner. Hij zal zich focussen op het mountainbiken in een poging zichzelf te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs.

“Ik ben superblij om mijn wegcarriere af te sluiten bij TotalEnergies”, zegt Sagan tegen GCN. “Er was een hele fijne sfeer de afgelopen twee jaar. Volgend jaar zal ik op de mountainbike koersen en heb ik het doel om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen.”

Het was de bedoeling dat Sagan in 2024 bij TotalEnergies het mountainbiken zou combineren met nog enkele wegwedstrijden van lager niveau (onder de WorldTour). Nu gaat de drievoudig wereldkampioen dus alleen door, gesteund door drie sponsoren: Sportful, 100% en Specialized.

Sagan rijdt sinds 2022 voor TotalEnergies, nadat hij vijf seizoenen uitkwam voor BORA-hansgrohe. De afgelopen anderhalf jaar boekte hij twee zeges. In zijn debuutjaar voor het Franse team won hij zowel een rit in de Ronde van Zwitserland als het Slowaaks kampioenschap. Dit seizoen wist Sagan nog niet te winnen.

