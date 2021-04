‘Peter Sagan rijdt Ronde van Romandië in aanloop naar Giro d’Italia’

Peter Sagan zal in de Ronde van Romandië (27 april-2 mei) zijn laatste wedstrijdkilometers afwerken richting de Giro d’Italia (8-30 mei), zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Slowaak stond slechts één keer eerder aan de start van de Zwitserse rittenkoers.

Voor zijn allereerste deelname aan de Ronde van Romandië moeten we terug naar zijn debuutjaar in 2010. Sagan kwam toen nog uit voor het Italiaanse Liquigas en was nog maar net doorgebroken op het allerhoogste niveau. De snelle renner won meteen de rit naar Fleurier en werd ook nog tweede in de etappes naar Porrentruy en Châtel.

Sagan, die inmiddels kan bogen op een indrukwekkende erelijst, raakte eerder dit jaar besmet met het coronavirus. De Slowaak van BORA-hansgrohe kon zo enkele weken niet trainen en koersen, maar mocht in Tirreno-Adriatico weer een rugnummer opspelden. Hij reed vervolgens ook nog Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen.

In de Italiaanse lenteklassieker kwam Sagan als vierde over de streep, terwijl hij een etappe wist te winnen in de Ronde van Catalonië. In de Ronde van Vlaanderen kwam Sagan niet in het stuk voor: de 31-jarige coureur moest in finishplaats Oudenaarde genoegen nemen met een vijftiende stek.