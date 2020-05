‘Peter Sagan rijdt Giro en slaat aantal grote klassiekers over’ donderdag 28 mei 2020 om 09:41

De kans is groot dat we Peter Sagan dit najaar niet gaan zien in een aantal grote klassiekers. Slowaakse media melden dat de kopman van BORA-hansgrohe na de Tour de France ook de Giro d’Italia gaat rijden. Hierdoor mist Sagan onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Aanvankelijk zou Sagan dit seizoen het klassieke voorjaar rijden, dan aan de start verschijnen van de Giro d’Italia en in de zomer ook nog de Tour de France betwisten.

Nu de kalender een metamorfose heeft ondergaan, moet ook de drievoudig wereldkampioen keuzes maken. En die lijken in het voordeel van de Giro – waar hij debuteert – uit te vallen. Naast de Ronde en Roubaix kan Sagan dan ook Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en de Driedaagse Brugge-De Panne vergeten.

Begin augustus zal Sagan waarschijnlijk wel starten in Milaan-San Remo (8 augustus), gevolgd door de Tour de France (29 augustus-20 september) en de Giro d’Italia (3-25 oktober). Dat houdt in dat Sagan in een tijdspanne van 58 dagen 42 groteronde-etappes af zal werken.