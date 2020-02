Peter Sagan op hoogtestage in Colombia: “Wat afwisseling is welkom” vrijdag 14 februari 2020 om 12:10

Veel renners kiezen ervoor om zich op de bekende trainingsvulkaan El Teide voor te bereiden op een nieuw wielerseizoen, terwijl andere coureurs weer opteren voor een hoogtestage in Italië of de Sierra Nevada. Peter Sagan kiest echter voor een andere locatie om zich klaar te stomen voor de klassiekers: de Slowaak verblijft een maand in Colombia.

De drievoudig wereldkampioen traint de hele maand februari in Medellín, samen met zijn ploeggenoten Daniel Oss, Maciej Bodnar, Oscar Gatto en ploegleider Sylwester Szmyd. De 30-jarige Sagan kan hierdoor vier weken op hoogte trainen. “Ik ben twee jaar geleden op vakantie geweest in Colombia, om precies te zijn in Cartagena. Echt een mooie stad”, zo legt Sagan in gesprek met Het Laatste Nieuws zijn keuze voor het Zuid-Amerikaanse land uit.

“Ik vind Colombia een aangenaam land, waar de mensen echt passie hebben voor het wielrennen. Tegenwoordig doet iedereen hoogtestages, ook voor de klassiekers. Ik doe het ook al heel lang, maar ik was niet de eerste. Team Sky deed het namelijk al één jaar voor mij, maar die ploeg kende vervolgens een slecht voorjaar. Een jaar later probeerde ik het en bij mij werkte het wel.”

Ploegleider Jan Valach vult aan. “Peter heeft weinig wedstrijden nodig om zich klaar te stomen. Hij is een renner die zijn conditie kan opbouwen door te trainen. En dat doet hij graag op hoogte. Na tien jaar in het peloton kan Peter wel wat afwisseling gebruiken”, zo doelt Valach op de hoogtestage in Colombia. Sagan werd de eerste dagen vergezeld door Fernando Gaviria, die afkomstig is uit La Ceja, niet ver van Medellín.

“De huidige manier van koersen is veel agressiever”

Sagan – die zijn seizoen begon in de Vuelta a San Juan – maakt zich op voor de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De Slowaak hoopt dit jaar weer te schitteren in de klassiekers, maar beseft dat een nieuwe generatie staat te trappelen om het stokje over te nemen. “De jonge renners komen eraan. Zij breken de koers vroeg open en dat maakt het ook moeilijk.”

“Er is in tien jaar veel veranderd. De huidige manier van koersen is veel agressiever. De wedstrijden zijn daarom ook veel moeilijker te controleren. Ik weer niet of het een voor- of nadeel is voor mij”, zo vertelt Sagan, die zelf ook anders kijkt naar de wielersport. “Ik ben tegenwoordig vooral geïnteresseerd in de grote koersen. Ik kan niet meer van januari tot november op hetzelfde niveau blijven doorgaan.”

“Je hebt als renner af en toe een break nodig, om je dan weer te kunnen voorbereiden op de belangrijke wedstrijden. Dat is iets wat je leert met de leeftijd.”