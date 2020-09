‘Peter Sagan ontbreekt op het WK wielrennen in Imola’ maandag 21 september 2020 om 13:55

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan gaat niet van start op het WK wielrennen, dat zondag in Imola wordt gehouden. De Slowaak richt zich vanaf nu op de Giro d’Italia, die op 3 oktober begint op Sicilië.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die de afwezigheid van Sagan aankondigde. De wereldkampioen van Richmond (2015), Doha (2016) en Bergen (2017) liet eerder deze maand al weten dat het parcours in Imola te zwaar voor hem zou zijn. “Ik wacht het einde van deze Tour af om te beslissen of ik al dan niet deelneem. Maar volgens hoe ik het inschat op basis van de doorgesijpelde informatie, wordt dat WK te zwaar voor mij.”

Sagan ging in de afgelopen drie weken op jacht naar zijn achtste groene trui, maar moest in die strijd zijn meerdere erkennen in Sam Bennett. Zijn volgende doel is de Giro d’Italia, waar hij voor het eerst in zijn carrière van start gaat.

