Peter Sagan kijkt niet uit naar WK: “Te veel klimmen” dinsdag 8 september 2020 om 09:22

Hij heeft nog niet definitief afgemeld. Hij wil het einde van de Tour afwachten, maar volgens zijn eerste inschatting wordt het WK in Emilia-Romagna te zwaar voor Peter Sagan. “Te veel klimmen”, vertelde hij op de eerste rustdag in de Tour.

Voor die achtste groene puntentrui in de Tour de France, daar gaat de kopman van BORA-hansgrohe wel voor. “Ik voel geen druk. Ik heb er immers al zeven. Eentje meer of minder maakt niet uit.” Voorlopig is zijn voorsprong op Sam Bennett (zeven punten) miniem. “Klopt, maar we zijn nog niet eens halfweg, het zwaarste deel van de Tour komt er nu aan. Er liggen elke dag kansen, maar ik moet er wel de benen voor hebben en het wedstrijdverloop moet meezitten.”

En dat WK in Imola? Met drie wereldtitels op rij (Richmond 2015, Doha 2016 en Bergen 2017) is Peter Sagan mederecordhouder. Een vierde zit er volgens hem dus niet meteen in. “Ik wacht het einde van deze Tour af om te beslissen of ik al dan niet deelneem. Maar volgens hoe ik het inschat op basis van de doorgesijpelde informatie, wordt dat WK te zwaar voor mij.”