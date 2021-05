Peter Sagan na vierde plaats: “Kon mijn snelheid niet benutten”

Peter Sagan moest het woensdag in de vijfde etappe van de Giro d’Italia doen met een vierde plaats. De kopman van BORA-hansgrohe zegt dat hij niet het maximale uit zijn sprint in de straten van Cattolica heeft kunnen halen. “De renner voor mij liet zich terugzakken”, vertelt hij daarover.

“Zoals verwacht was het een dag voor de pure sprinters met een redelijk technische en gevaarlijke finale”, aldus Sagan. “Felix Großschartner en Daniel Oss waren briljant in de laatste kilometer. Ik zat in een goede positie en had een goede snelheid toen ik klaar was voor de sprint, maar de renner voor mij (Simone Consonni, red.) liet zich terugzakken. Daardoor kon ik mijn topsnelheid niet benutten.”

Ploegleider Jan Valach zag het ook gebeuren. “Peter zat geweldig gepositioneerd. Hij reed in derde positie toen hij zijn sprint wilde aangaan, maar moest wat afremmen en werd daardoor vierde”, geeft Valach aan. In het puntenklassement is Sagan nu vijfde met 50 punten. Dat zijn er 22 minder dan de nieuwe leider Giacomo Nizzolo.

Elia Viviani over derde plaats: “Ewan was de snelste”

Cofidis behaalde met Elia Viviani een derde plaats in Cattolica. De Italiaan kan daarmee leven. “Het was een nerveuze dag, maar in de slotfase zaten we goed gepositioneerd. Ik ging met Simone Consonni als tiende de laatste bocht door. Hij bleef erg kalm en zette mij goed af. Dat was waar ik op hoopte, maar Caleb was de snelste”, aldus Viviani.

“De derde plaats is wel een mooi resultaat, want zo scoor ik ook punten in het puntenklassement”, geeft hij aan. “Ik wil elke dag laten zien dat we meedoen om de prijzen in deze Giro.”