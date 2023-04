Peter Sagan na val in Vlaanderen fit genoeg voor zijn laatste Parijs-Roubaix

De valpartij van Peter Sagan in de Ronde van Vlaanderen vorige week, heeft niet al te veel impact gehad op de Slowaak. De drievoudig wereldkampioen kan daardoor ‘gewoon’ starten in zijn laatste Parijs-Roubaix, de klassieker die 2018 won.

Sagan was een van de slachtoffers van de massale val in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont, veroorzaakt door Filip Maciejuk. Op beeld was al te zien hoe de kopman van TotalEnergies een grimas trok. Niet veel later stapte Sagan, die na dit seizoen zijn focus verlegt naar het mountainbiken, uit koers.

TotalEnergies heeft nu de selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt, inclusief Peter de Grote. Hij gaat voor de tiende keer de Hel van het Noorden betwisten. Met Daniel Oss (al twaalf deelnames), Edvald Boasson Hagen (tien) en Maciej Bodnar (tien) zijn er meer ploeggenoten met ervaring in Noord-Frankrijk.

Dries Van Gestel, Geoffrey Soupe en Anthony Turgis maken het zevental compleet bij het Franse ProTeam.

