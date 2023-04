Laatste Ronde van Vlaanderen eindigt in mineur voor Sagan: Slowaak geeft op

Peter Sagan heeft in zijn laatste Ronde van Vlaanderen een DNF genoteerd. De Slowaak, in 2016 nog winnaar van Vlaanderens Mooiste, was op 140 kilometer van de streep betrokken bij een massale valpartij en stapte niet veel later uit koers.

Mis niets van het wedstrijdverloop in de Ronde van Vlaanderen met ons liveblog Lees ook:

Sagan was een van de slachtoffers van de massale val in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont, een val die werd veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk. Op beeld was al te zien hoe de drievoudige wereldkampioen een grimas trok. Niet veel later sijpelde het nieuws door dat Sagan had opgegeven.

Voor de 33-jarige Sagan is het een afscheid in mineur in de Ronde van Vlaanderen. De oud-winnaar stond vandaag voor een laatste keer aan het vertrek van de monumentale klassieker.

Lees ook: Ronde van Vlaanderen: Alaphilippe, Van Aert en Pedersen betrokken bij massale val

Sagan nam in zijn carrière tien keer deel aan de Ronde van Vlaanderen. Vijfmaal eindigde hij in de top-10, waaronder twee keer op het podium. Naast zijn zege in 2016 was Sagan namelijk ook tweede in de editie van 2013, achter Fabian Cancellara.

Uitvallers

Etappe