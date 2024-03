zondag 17 maart 2024 om 12:31

Peter Sagan moet opnieuw hartoperatie ondergaan

Peter Sagan zal nog een tijdje niet in actie komen. De Slovaak was na een eerdere hartoperatie terug beginnen trainen, maar moet inmiddels opnieuw onder het mes. Dat laat de drievoudige wereldkampioen weten via zijn sociale mediakanalen.

Sagan beëindigde aan het einde van vorig jaar zijn carrière op het hoogste niveau op de weg, maar is wel nog geregeld op de mountainbike te vinden. Het is daar dat vorige maand de hartproblemen aan het licht kwamen. Sagan onderging nadien een hartablatie, een behandeling die wordt toegepast bij ernstige hartstoornissen.

Intussen had hij de trainingen weer hervat, maar dat ging niet van een leien dakje. “Terwijl ik aan het trainen was in Marseille speelden mijn hartritmestoornissen weer op. Niets om jullie zorgen over te maken, maar je zou kunnen zeggen dat mijn hart een pit stop nodig heeft. Volgende week onderga ik een nieuwe operatie en dankzij mijn vriend en cardioloog Roberto Corsetti ben ik er zeker van dat ik snel weer op de fiets zal zitten.”

Enkele dagen geleden werd Sagan nog voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg Specialized Factory Racing. Zijn debuut in de nieuwe kleuren zal nu dus nog even op zich laten wachten.