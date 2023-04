Sagan geeft na val op in zijn laatste Parijs-Roubaix, ook Ballerini uit koers

Zaterdag klonk Peter Sagan nog optimistisch over zijn kansen in Parijs-Roubaix, maar na de tweede kasseistrook van de dag zit zijn koers er alweer op. De drievoudig wereldkampioen kwam hard ten val en moest opgeven. Davide Ballerini, die even later onderuit ging, is ook afgestapt.

Sagan ging halverwege de strook van Viesly à Quiévy (1.800m – ***), met nog ruim honderdvijftig kilometer voor de boeg, tegen de grond. Onder meer Piet Allegaert en Sébastian Grignard lagen er ook bij, maar het was Sagan die er het slechtst aan toe leek. Hij zette zijn helm af en bleef lang zitten.

Kort na de valpartij met Sagan, was er nog een tuimelperte. Op het asfalt, in een bocht naar links, schoven Joshua Tarling en Luke Rowe van INEOS Grenadiers aan kop van het peloton onderuit. Enkele renners konden niet op tijd uitwijken en kwamen ook ten val. Daarbij ook Davide Ballerini, die zijn weg niet meer kon vervolgen. De Italiaan van Soudal Quick-Step stapte uit de wedstrijd.