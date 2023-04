Peter Sagan acht ‘alles mogelijk’ in laatste Parijs-Roubaix: “Heb één goede dag nodig”

Peter Sagan is bezig aan zijn laatste seizoen als fulltime WorldTour-prof. Dat betekent ook dat hij zondag voor de laatste keer start in Parijs-Roubaix, een wedstrijd die hij in 2018 wist te winnen. Kan hij bij zijn afscheid nog eenmaal meedingen voor de overwinning? “Dat zou mooi zijn. Alles is mogelijk”, zei de drievoudig wereldkampioen zaterdag tegen Cycling Pro Net.

Sagan kwam er dit voorjaar nog niet aan te pas en wordt niet tot de favorieten gerekend. Dat zegt echter niet alles, volgens de Slowaak. “Het is vaker voorgekomen dat de favorieten niet winnen en ik zal mijn best doen. Maar we hebben met bepaalde dingen af te rekenen momenteel. Morgen (zondag, red.) gaan er ook veel dingen gebeuren. Mijn benen zijn niet top, maar het is oké. Ik heb één goede dag nodig.”

Daarnaast wil Sagan, die goede herinneringen zegt te hebben aan Parijs-Roubaix, genieten van de sfeer. “Het zal ook heel stressvol worden, maar het is altijd een mooie koers om te kijken op televisie”, lacht hij.

Greg Van Avermaet: “Denk dat het een droom blijft”

In 2017, een jaar voordat Sagan de Helleklassieker won, kwam Greg Van Avermaet als eerste over de streep op het velodroom. Hij vertelde dat hij droomt van nog een zege. “Maar ik denk dat het een droom blijft”, voegde hij daaraan toe. “Het belangrijkste is nu om een goed resultaat te halen, om de finale te rijden en met iets huiswaarts te keren. Dat is heel belangrijk voor het team. Ik heb nog steeds veel motivatie, maar winnen wordt heel moeilijk. Top-tien zou heel mooi zijn. De finale rijden in zo’n grote wedstrijd, dat gevoel, mis ik momenteel. Hopelijk lukt dat nu.”

Als er één grote klassieker is waar je kunt verrassen, is het Parijs-Roubaix, stelt Van Avermaet. “Er spelen zoveel dingen mee. Je hebt een kans als je niet de beste bent. Dat is ook de charme van deze koers. De vlucht reikt altijd ver in Roubaix en er zijn wat momenten waar je wat kunt doen. Je moet ervan profiteren als de jongens wat naar elkaar kijken. Dat ga ik morgen proberen”, aldus de 37-jarige renner, die hoopt mee te zitten met de vlucht.

