donderdag 23 november 2023 om 13:33

Peter Sagan kent wegploeg voor 2024: Slowaak weer herenigd met broer Juraj

Peter Sagan komt volgend jaar in enkele wegwedstrijden uit voor RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol. De 33-jarige Slowaak heeft als wegwielrenner afscheid genomen van het allerhoogste niveau, maar dat betekent dus niet dat hij helemaal niet meer in actie zal komen op de weg.

In zijn poging zich te kwalificeren voor de Olympische mountainbikewedstrijd in Parijs, wil hij graag zijn vorm aanscherpen met wat wegwedstrijden. Dit zal hij dus doen in het tenue van RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol, een continentale wielerploeg uit zijn thuisland Slowakije. Bij deze ploeg zal hij weer samenwerken met zijn broer Juraj, die als ploegleider verbonden is aan het team.

“Ter voorbereiding op de Olympische Spelen zal Peter twee rittenkoersen op de weg rijden, waarna hij na de Spelen nog twee koersen zal betwisten”, geeft Gabriele Uboldi, de persmanager van Sagan, aan in gesprek met het Slowaakse Sport.

Bescheiden ambities

Het gaat de drievoudig wereldkampioen in de laatste wegwedstrijden die hij zal rijden niet om winnen, liet hij eerder al weten. “Het gaat om kilometers in de benen krijgen en mijn vorm verbeteren. Mijn doel is verder om plezier te hebben, mijn best te doen en me proberen te kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs.”