Peter Sagan in quarantaine na positieve coronatest

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, zijn oudere broer Juraj en hun ploeggenoot Erik Baška zijn tijdens een trainingskamp in Gran Canaria positief getest op het coronavirus. De drie renners maken het goed en zijn in quarantaine gegaan, meldt BORA-hansgrohe.

De drie Slowaakse renners testten meermaals positief op het coronavirus. Alle drie vertoonden ze milde, algemene ziekteverschijnselen. “Sinds enkele weken zijn mijn broer Juraj, onze ploegmaat Baška en ik op Gran Canaria om te trainen. Op 29 januari hebben we in een lokaal laboratorium een coronatest laten doen om terug naar huis te kunnen vliegen. Helaas waren de resultaten niet zoals gehoopt en testten we alle drie positief op het coronavirus. We voelen ons goed, maar sindsdien zitten we in quarantaine”, laat Peter Sagan weten.

Sagan dankt de ploeg en de medische staf voor alle steun. “We worden de hele tijd in de gaten gehouden en we blijven hier zolang als nodig is. Hopelijk zijn de volgende testresultaten negatief, zodat we snel ons normale trainingsschema weer kunnen oppakken.”

‘Peter was al vrij ver in zijn opbouw’

Ploegmanager Ralph Denk noemt de timing ‘niet ideaal’. “Al is er nooit een goed moment om het coronavirus op te lopen. Peter is erg gemotiveerd en daarom was hij al vrij ver in zijn opbouw naar het nieuwe seizoen. Het belangrijkste is nu dat het met alle drie goed gaat en ze geen ernstige symptomen vertonen. We weten nog niet precies wat dit betekent voor hun start van het seizoen. Eerst moeten ze alle drie volledig herstellen en medische goedkeuring krijgen. Daarna gaan we bekijken wat de volgende stappen worden.”

Peter Sagan begint zijn seizoen normaal gesproken met het Vlaamse openingsweekend, eerst op zaterdag 27 februari Omloop Het Nieuwsblad en een dag later ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Het voorjaarsprogramma van de Slowaak bestaat verder uit onder meer Milaan-San Remo, de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Verder gaat de drievoudige wereldkampioen later in het seizoen ook de Giro d’Italia, de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio rijden.