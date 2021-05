‘Peter Sagan in gesprek met Total Direct Energie’

Waar ligt de toekomst van Peter Sagan? De Slowaak werd de voorbije weken in verband gebracht met Deceuninck-Quick-Step, maar volgens de Franse sportkrant L’Équipe is ook Total Direct Energie geïnteresseerd in de drievoudige wereldkampioen.

L’Équipe meldt dat er momenteel gesprekken lopen tussen het kamp-Sagan en het teammanagement van Total Direct Energie. De ploeg van Jean-René Bernaudeau zou plannen hebben om de stap te maken naar de WorldTour en is dan ook op zoek naar een nieuw uithangbord.

Israel Start-Up Nation

Fietsenmerk Specialized, de persoonlijke sponsor van Sagan, zou graag verder willen met de Slowaak en daarom Total Direct Energie ook van fietsen willen voorzien. Naast de Franse ploeg zijn nog twee teams geïnteresseerd in de diensten van Sagan. La Gazzetta dello Sport meldt de interesse van Israel Start-Up Nation. Opvallend: volgens L’Équipe hoort Deceunick-Quick-Step daar niet bij.

De 31-jarige Sagan, die momenteel actief is in de Giro d’Italia, loopt bij BORA-hansgrohe uit zijn contract. Beide partijen zijn nog wel met elkaar in gesprek, maar mogelijk vertrekt de Slowaak. Patrick Lefevere, de teambaas van Deceuninck-Quick-Step, had het eerder al over de vermeende interesse van zijn ploeg in Sagan.