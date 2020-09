Peter Sagan: “Eerlijk gezegd heb ik de selfiestick niet gezien”

Peter Sagan kwam vandaag, voor de start van de twaalfde Touretappe naar Sarran, desgevraagd nog eens terug op zijn onreglementaire sprint in de elfde rit en de straf die hij daarvoor kreeg. “Ik moet de beslissing accepteren.”

“Ik reed mijn eigen sprint en wilde niemand in de weg rijden. Ik denk ook niet dat ik dat deed, ik probeerde mezelf eigenlijk te redden”, vertelde Sagan. Op social media werd al snel gesuggereerd dat de Slowaak moest uitwijken voor een selfiestick van een toeschouwer. “Eigenlijk bewoog ik meer vanwege de afzetting, waar in het midden een soort vierkante paal zat. Daar reed ik recht op af. Eerlijk gezegd heb ik de selfiestick niet gezien. Ik zag alleen dat ding opduiken.”

"I fight to survive."

Peter Sagan spoke to @AdamBlythe89 before the start of stage 12 about yesterday's incident with Wout van Aert#TdF2020 pic.twitter.com/KEKcLnCQtf

— ITV Cycling (@itvcycling) September 10, 2020