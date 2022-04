Peter Sagan hervat de competitie in Circuit de la Sarthe

Peter Sagan maakt, zoals verwacht, deel uit van de selectie van zijn ploeg TotalEnergies voor het Circuit de la Sarthe. De drievoudige wereldkampioen besloot eerder nog te passen voor de Ronde van Vlaanderen.

TotalEnergies heeft tot nu toe weinig plezier gehad aan Sagan, nadat hij vorig jaar als de nieuwe grote man werd binnengehaald door de Franse formatie. De drievoudige wereldkampioen raakte begin dit jaar voor een tweede keer besmet met het coronavirus en liep zo een trainingsachterstand op. Tot overmaat van ramp werd hij, eenmaal terug in koers, ziek in Tirreno-Adriatico.

Sagan hoopte nog op tijd zijn topvorm te vinden voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers in België, maar de Slowaak kwam er in de weken voor de Ronde van Vlaanderen niet aan te pas. Sagan besloot dan ook, in samenspraak met zijn ploeg, te passen voor Vlaanderens Mooiste. Volgens TotalEnergies heeft de sterke sprinter momenteel moeite met wedstrijden van boven de 200 kilometer.

In het Circuit de la Sarthe hoopt Sagan zijn seizoen een kickstart te geven en weer vertrouwen op te doen richting Parijs-Roubaix. Valentin Ferron, Julien Simon, Lorrenzo Manzin en Paul Ourselin zijn de ploeggenoten van Sagan in de Franse rittenkoers, die vandaag zal beginnen.

Selectie TotalEnergies voor Circuit de la Sarthe (5-8 april)

Lorrenzo Manzin

Paul Ourselin

Valentin Ferron

Peter Sagan

Julien Simon