Peter Sagan herovert groen maar sprint niet mee: “Mijn ketting lag eraf” vrijdag 4 september 2020 om 19:50

Peter Sagan en zijn BORA-hansgrohe-ploeggenoten maakten indruk in de waaieretappe in de Tour de France naar Lavaur. Het resultaat was er, want Sagan heroverde de groene trui van Sam Bennett, maar in de eindsprint was de Slowaak afwezig. “Mijn ketting lag eraf en daardoor heb ik niet zoveel punten gepakt als ik gewild had”, zei hij na afloop.

“Ik ben teleurgesteld”, is Sagan duidelijk. “We hebben de etappe vandaag gecontroleerd. Mijn ploeggenoten hebben super werk geleverd. Alles zag er heel goed uit, maar toen kreeg ik pech in de finale. Dat is ook wielrennen…”

De Slowaak is blij dat hij de puntentrui heroverd heeft. “Ik ben trots op al mijn teamgenoten. Ze hebben van het begin tot tot het einde heel hard gevochten. Ik moet de groene trui winnen in etappes zoals die van vandaag, al had ik op een andere finale gehoopt. Alles zag er goed uit, maar het einde was… f*cking cycling.”

In het puntenklassement heeft Sagan nu een voorsprong van negen punten op Sam Bennett.