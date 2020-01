Peter Sagan haalt Omloop Het Nieuwsblad uit programma woensdag 29 januari 2020 om 09:31

Peter Sagan zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet in actie komen in Omloop Het Nieuwsblad. In december meldde de naamgevende krant nog dat de drievoudig wereldkampioen zijn opwachting zou maken in de Vlaamse openingsklassieker.

Jan Valach – sportief directeur bij zijn ploeg Bora-Hansgrohe – vertelt echter aan Cyclingnews dat hij na de Vuelta a San Juan op hoogtestage gaat in Colombia. Tijdens Strade Bianche op 7 maart hervat hij zijn seizoen. Daarna zal hij Tirreno-Adriatico rijden als voorbereiding op Milaan-San Remo.

Sagan kiest al enkele jaren voor deze aanpak. Dat door ziekte de voorjaarsklassiekers vorig jaar niet brachten wat men er vooraf van verwacht had, ziet de ploeg niet als reden om een aanpassing te doen. “Hij is in staat om zich alleen voor te bereiden, weg van de wedstrijden, en hij werkt liever op hoogte,” aldus Valach. “Hij is het soort renner die zijn conditie kan opbouwen door te trainen en dan heeft hij maar een paar races nodig om weer op snelheid te komen,” oordeelt hij.

Sagan kent in 2020 een vol programma, met de Giro, Tour en Olympische Spelen. Een vroegtijdige opgave in de Tour om zich optimaal voor te bereiden op de spelen is volgens Valach (die ook Slowaaks bondscoach is) niet aan de orde.

“Je verlaat de Tour niet zomaar, ook al zijn de Olympische Spelen erg belangrijk,” zei hij. “Er zit heel weinig tijd tussen de twee wedstrijden, dus dat is niet ideaal. Maar we richten ons eerst op de Tour en kijken dan naar de Spelen. We zullen alles doen om 100% in de Tour de France te zijn. Heeft hij daar goede benen, dan zou hij iets moeten kunnen doen in Tokio”.

Wedstrijdprogramma Peter Sagan in 2020

7 maart: Strade Bianche

11 maart: Tirreno-Adriatico

21 maart: Milano-Sanremo

27 maart: E3 BinckBank Classic

29 maart: Gent-Wevelgem

1 april: Dwars door Vlaanderen

5 april: Ronde van Vlaanderen

12 april: Paris-Roubaix

9 mei: Giro d’Italia

27 juni: Tour de France

25 juli: Wegwedstrijd Olympische Spelen