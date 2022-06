Peter Sagan genoot van Unbound: “Wil in de toekomst minstens twee gravelwedstrijden per jaar doen”

Peter Sagan maakte vrijdag na bijna twee maanden afwezigheid zijn rentree op de weg, in de GP Kanton Aargau in Zwitserland, maar een week eerder had de Slowaak ook al gekoerst. In de Verenigde Staten reed Sagan Unbound Gravel, de grootste gravelwedstrijd ter wereld. “Ik heb daar ongelooflijk veel plezier gehad”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport.

“Er waren daar veel fans en ik wil in de toekomst minstens twee gravelwedstrijden per jaar doen”, aldus Sagan, die niet de door Ivar Slik gewonnen hoofdwedstrijd van 200 mijl reed. In plaats daarvan ging de drievoudig wereldkampioen, samen met zijn TotalEnergies-ploeggenoot en kameraad Daniel Oss, van start in de mildere 100-mijl versie.

Voor Sagan maakte dat de pret niet minder groot. “Ondanks de regen was het een geweldige dag. Het heeft me de kans gegeven om zoveel interessante mensen te ontmoeten. Vroeg of laat zal ik terugkomen”, schreef hij op Instagram. Sagan, die zich vanaf zondag in de Ronde van Zwitserland verder voorbereidt op de Tour de France, beëindigde de gravelwedstrijd als dertiende.