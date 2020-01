Peter Sagan begint seizoen met zesde plek: “Sprint startte heel vroeg” maandag 27 januari 2020 om 13:27

Peter Sagan heeft de openingsetappe van de Vuelta a San Juan beëindigd op de zesde plaats. Na zijn eerste koers sinds het WK liet de drievoudige wereldkampioen weten dat zijn benen de hele dag goed aanvoelden.

Het was een moeilijke dag, vooral vanwege de warme weersomstandigheden, zei Sagan na afloop. “Dankzij mijn ploegmaats zat ik in een erg goede positie in de laatste kilometers, maar de sprint startte heel vroeg. Daarom konden de renners die van achteren kwamen, uiteindelijk een hogere snelheid bereiken. Het goede nieuws is dat mijn benen de hele dag goed aanvoelden, dus ik kijk uit naar nieuwe kansen morgen.”

De Slowaak reed zijn eerste koers sinds het WK in Yorkshire, nu vier maanden geleden. Na de Vuelta a San Juan volgt een langere hoogtestage. Hij hoopt zich zo op een ideale manier voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers, maar vooral op de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde maakt hij voor het eerst zijn opwachting. Daarna rijdt hij de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio.