Peter Pieters weg als baanbondscoach België: “Niet gehoord waarom ik weg moet”

Voor Peter Pieters was het WK baanwielrennen in Roubaix zijn laatste wedstrijd als bondscoach van de Belgische baanploeg. Het contract van de 59-jarige Nederlander, vader van Amy en Roy Pieters, wordt niet verlengd door Belgian Cycling. Tot ongeloof van Pieters zelf.

Met de gouden medaille van Lotte Kopecky, vier zilveren medailles en een bronzen medaille was het toernooi in Roubaix het meest succesvolle WK baanwielrennen ooit voor België. Toch werd in aanloop naar het wereldkampioenschap bekendgemaakt dat Pieters vertrekt. Volgens de bond zou de chemie tussen hem en de renners verdwenen zijn. Bovendien wil Belgian Cycling hoger inzetten.

“Nou, het is wat het is. Het zal nu wel allemaal beter gaan zeker?”, reageert hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb trouwens niet gehoord waarom ik weg moet. Ik wilde voortdoen tot de Spelen in Parijs. Maar de gesprekken voor een contractverlenging werden steeds uitgesteld. Ze hadden eerlijker moeten zijn, ik verdien respect. Wat voor mij de toekomst zal brengen, weet ik niet. Ik wil nog graag met renners werken, maar voor hetzelfde geld stap ik uit de wielerwereld.”

Pieters, zelf ooit Nederlands kampioen wielrennen en winnaar van Parijs-Tours, was sinds 2010 bondscoach van de baanwielrenners in België.