Hackers eisen losgeld van KNWU na datahack

De KNWU is getroffen door een datahack, waarbij ingebroken is in de oude MijnKNWU-omgeving. Daarbij zijn onder meer persoons- en contactgegevens van leden buitgemaakt, erkent de bond.

De oude ledenomgeving is sinds begin dit jaar niet meer in gebruik voor publiek, maar was voor intern en historisch gebruik nog wel te raadplegen. Door de hack-aanval zijn alle gegevens die in deze database hebben gestaan in handen van derden. De datahack is na de ontdekking direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en er is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast doet de KNWU nog uitgebreider onderzoek naar de exacte toedracht ervan.

“De hackers hebben losgeld gevraagd om de data weer in bezit te krijgen. Op advies van de direct ingeschakelde en bevraagde partijen gaan wij niet op deze eis in. Enerzijds omdat er wel back-ups van deze data zijn gemaakt en deze data alleen historische gegevens bevat. Anderzijds omdat het betalen van dit losgeld op geen enkele wijze de zekerheid geeft dat de data niet alsnog wordt gebruikt voor andere doeleinden”, aldus de bond.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Data uit de oude MijnKNWU-omgeving is met de overgang in januari gemigreerd naar de nieuwe ledenomgeving. Dit betekent dat KNWU-leden hun gebruikersnaam en wachtwoord niet hoefden te wijzigen. De bond roept op dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Verder heeft de datahack geen consequenties voor de huidige MijnKNWU-omgeving en de beveiliging hiervan. Het heeft tevens geen gevolgen voor het verlengen van lidmaatschappen en/of het aanvragen van licenties.