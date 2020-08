Personeelsleden Lotto Soudal naar huis na twee ‘positieve’ coronatests

Lotto Soudal heeft twee dagen voor de start van de Tour de France enkele personeelsleden naar huis gestuurd vanwege twee niet-negatieve coronatests, zoals de ploeg het zelf noemt. De renners van Lotto Soudal zijn niet besmet.

Deze personeelsleden keren samen met hun kamergenoten terug naar huis, om zo de gezondheid van de renners en andere stafleden te waarborgen. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een etappe van en naar Nice in het zuiden van Frankrijk.

Volgens de ploeg gaat het om één positieve en één verdachte coronatest. “Na vele maanden intensieve training zijn we bij Lotto-Soudal nog altijd uiterst gemotiveerd om goed te scoren in deze Tour. We hopen dat de twee betrokken personen snel zullen herstellen en dat de Tour tot in Parijs geraakt met alleen maar gezonde mensen.”

After a PCR test, specific to SARS-Cov-2, revealed two non-negative cases, Team #LottoSoudal decided to send home two staff people, as well as their roommates. Safety remains priority number one.

