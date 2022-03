Peloton in Parijs-Nice dunt verder uit: nog eens vijftien opgaves

Het blijft opgaves regenen in Parijs-Nice. Acht renners zijn niet meer aan de start verschenen van de slotetappe van en naar Nice. Het gaat om David De la Cruz, David Gaudu, Damien Touzé, Matthew Holmes, Luka Mezgec, Lucas Hamilton, Matteo Jorgenson en Johan Jacobs.

Vooral de opgaves van Jorgenson en Holmes zijn opvallend, toch twee smaakmakers in deze Parijs-Nice. Holmes liet zich meerdere keren zien in de aanval en reed vier dagen in de bolletjestrui, Jorgenson begon zaterdag nog als leider in het jongerenklassement aan de bergetappe naar de Col de Turini. De Amerikaan van Movistar moest echter passen op de slotklim, verloor aan de streep meer dan zeven minuten op de ritwinnaar en moest de witte trui inleveren.

De 88 overgebleven renners begonnen rond de klok van 14.00 uur aan de achtste en laatste etappe van Parijs-Nice, met start en finish in Nice. Sinds de start van de meerdaagse wielerkoers kreeg de organisatie maar liefst 66 opgaves door.

Update 14.30 uur

Het peloton in Parijs-Nice dunt alsmaar verder uit. Voor de start besloten acht renners al forfait te geven en nog eens zeven coureurs zijn tijdens de etappe afgestapt. Het gaat om Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix), Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl), Albert Torres (Movistar), Campbell Stewart (BikeExchange-Jayco), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). Er zijn momenteel nog 81 renners in koers.