Peloton houdt halt: tweede etappe Tour des Pyrénées opnieuw geneutraliseerd

De tweede etappe van de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées is stilgelegd. Nadat de openingsfase al geneutraliseerd verreden was, knepen de renster met nog zo’n 53 kilometer te gaan weer in de remmen. Het peloton vond dat de organisatie de veiligheid niet had weten te waarborgen.

De eerste 23 kilometer van de rit werden geneutraliseerd verreden. De organisatie had het in de openingsrit niet voor elkaar gekregen om de auto’s van de weg te krijgen, waardoor de rensters herhaaldelijk in gevaar kwamen. Het peloton wilde daarom het begin van de tweede etappe testen of de route nu wel goed afgezet was. Dat leek het geval, want op zeventig kilometer van het einde werd dan toch het officiële startsein gegeven.

Veel actie kwam er echter niet en na een kleine twintig kilometer zette het peloton, op initiatief van de rensters van Human Powered Health, opnieuw voet aan de grond. Motors van de organisatie zouden tussen de rensters gereden hebben en zo – opnieuw – voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd. Na een discussie die ongeveer vijftien minuten duurde, volgde het besluit om geneutraliseerd door te rijden tot aan de voet van de slotklim naar Hautacam. Daar zal de koers definitief losgelaten worden.

Audrey tells the bunch that the start will begin in 3 minutes Riders will be a DNF if they don't continue Alternatively, neutralised to the climb is the answer and what will take place now#TourPyrenees#CICTourFéminin pic.twitter.com/fWTqE4ekTw — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) June 10, 2023