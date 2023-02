Pello Bilbao zet Tourklassement uit zijn hoofd: “Ik jaag liever op ritzeges”

Pello Bilbao zal dit jaar weer deelnemen aan de Tour de France. Het is voor de renner van Bahrain Victorious een bijzondere editie van de Ronde van Frankrijk, aangezien de start zal plaatsvinden in zijn Baskenland. Bilbao is echter niet van plan om dit jaar een goed klassement na te jagen.

De 32-jarige coureur blinkt al jaren uit in het kortere rondewerk en reed in het verleden ook al naar goede eindklasseringen in de grote rondes. Zo werd hij al twee keer vijfde en één keer zesde in de Giro d’Italia en in 2021 was hij nog negende in de Tour. Toch gooit hij het dit jaar over een andere boeg. “Ik ga dit jaar niet voor een goed klassement in de Tour. Dat heb ik al een keer geprobeerd”, laat hij weten in de podcast Escapa.

Tekortkomingen

“Ik kon toen niet rekenen op de volledige steun van de ploeg, aangezien we meerdere doelenstellingen hadden. We wonnen toen drie etappes en ook nog eens het ploegenklassement. Ik kreeg de vrijheid om mijn ding te doen en werd zo negende. Het kost alleen ook veel energie en het is een moeilijke opdracht. Ik vind ook dat je de ambitie moet hebben om op het podium te eindigen. Het heeft geen zin om een hele ploeg op te offeren voor een vijfde plek in het klassement”, ziet Bilbao zijn eigen tekortkomingen. “Ik jaag dan liever op ritzeges. De gele trui dragen zou ook mooi zijn.”

De Baskische klimmer zal in de komende Tour echter ook wel een beetje rekening moeten houden met de klassementsambities van mede-Bask Mikel Landa. Bilbao verwacht echter geen problemen. “Toen ik bij de ploeg kwam, was er echt het geloof dat Mikel de Tour kon winnen. Nu is de situatie wat veranderd en heb ik een belangrijkere rol gekregen. Op sommige momenten werk ik – zonder problemen – voor Mikel, maar in andere wedstrijden staan we op gelijke voet of kan ik rekenen op zijn steun.”