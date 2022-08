Pello Bilbao wint slotrit Deutschland Tour, eindzege voor Adam Yates

Pello Bilbao heeft de slotetappe van de Deutschland Tour gewonnen. In Stuttgart was de renner van Bahrain-Victorious de snelste in de sprint van de groep met favorieten. Adam Yates (INEOS Grenadiers) verdedigde met succes zijn koppositie in het klassement en schreef de eindzege van de vijfdaagse ronde op zijn naam.

De vijfdaagse Deutschland Tour werd vandaag afgesloten met een 186,6 kilometer lange rit van Schiltach naar Stuttgart, waar werd gefinisht op een plaatselijke omloop van 10,4 kilometer die drie keer moest worden afgelegd. De beklimming van de Herdweg (1,4 km aan 7,1%) was daar steeds de scherprechter. INEOS Grenadiers-kopstuk Adam Yates mocht gaan proberen de zege in het algemeen klassement veilig te stellen.

In de eerste helft van de wedstrijd kwam een sterke kopgroep tot stand met daarin Nils Politt, Felix Großschartner (BORA-hansgrohe), Laurens Huys, Barbabás Peák (Intermarché), Romain Bardet (DSM), Matthew Holmes, Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Alessandro Covi (UAE), Jannis Peter (Duitse selectie), Clément Berthet (AG2R Citroën), Mick van Dijke (Jumbo-Visma) en Johannes Adamietz (Saris Rouvy Sauerland).

Moniquet was de best geklasseerde renner op de achtste plek, op 56 seconden van leider Yates, dus INEOS Grenadiers moest aan het werk om de rode trui te verdedigen. Op vijftien kilometer van de streep begonnen de aanvallen in de kopgroep. Van Dijke ging ervandoor en kreeg Peák, Bardet en Holmes met zich mee. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde probeerde Peák het alleen, maar de verschillen waren klein en niet veel later was de kopgroep bijgehaald.

Pello Bilbao heeft het beste eindschot

De laatste beklimming van de Herdweg werd hard omhoog gereden, waarna een elitekopgroep ontstond met daarin de best geklasseerde namen van het klassement; alleen Mattias Skjelmose was er na een valpartij niet meer bij. Deze groep ging sprinten om de overwinning, waarbij Pello Bilbao over het beste eindschot beschikte. Het was voor de Spanjaard zijn derde zege van het seizoen, na eerdere ritzeges in de Ronde van het Baskenland en de Tour of the Alps.

Yates stelde de eindzege veilig. Het was voor het kopstuk uit de ploeg van INEOS Grenadiers zijn eerste overwinning in een algemeen klassement van dit seizoen.