zaterdag 18 november 2023 om 18:41

Pello Bilbao wil in 2024 als rittenkaper naar de Tour, maar Bahrain blijft hopen op goed klassement

Pello Bilbao zal ook in 2024 een hoofddoel maken van de Tour de France. De Bask, die vorig jaar een etappe won in La Grande Boucle, hoopt als rittenkaper van start te gaan. Maar bij zijn ploeg Bahrain Victorious willen ze niet dat hij het klassement direct laat varen. Dat vertelde Bilbao in gesprek met Cyclingnews.

“Ik zou me graag meer op ritten focussen”, zei de 33-jarige Bilbao toen het over de Tour van volgend jaar ging. “Maar elke keer als ik met dit idee naar een koers ga, pusht het team me om het klassement niet meteen los te laten. Dus ik weet niet hoe het nu zal gaan, we zullen het zien.”

“Voor mij is het interessanter”, doelde hij op het najagen van ritsucces. “Ik geniet meer van het dagelijkse gevecht. Proberen te overleven in het klassement geeft me niet hetzelfde gevoel in de koers. Voor mij is het fijner om het dag per dag te bekijken en niet alleen bezig zijn met overleven.”

In zijn carrière reed Bilbao vijftien grote rondes. Van die vijftien keer haalde hij vijf keer de top-tien van het eindklassement. Zijn beste eindklasseringen zijn vijfde plaatsen in de Giro d’Italia van 2020 en 2020. In de Giro van 2019 won hij dan weer twee etappes, terwijl hij in de voorbije Tour dus ook een rit op zijn naam schreef. Hij was de beste in de tiende rit naar Issoire en droeg zijn zege op aan zijn overleden ploeggenoot Gino Mäder.

2023

Bilbao blikte ook nog terug op 2023. Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten. Enerzijds kende Bilbao sportieve successen, maar hij verloor dus ook Mäder. “Het is een heel speciaal seizoen geweest. Ik heb het heel intens beleefd. Er zijn veel dingen gebeurd – goede dingen en heel slechte dingen -, maar uiteindelijk heb ik geleerd dat je grote dingen overkomen als je rijdt met emotie en je houdt van het werk dat je doet.”

Daarna zou hij ook nog de Vuelta a España rijden, maar uiteindelijk schrapte hij die grote ronde van zijn programma. “Na de Tour de France en mijn tweede plaats in de Clásica San Sebastián was ik misschien wel in mijn beste vorm ooit, maar ik voelde dat ik moest stoppen”, vertelde Bilbao.